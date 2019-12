Äänestä vuoden ovi! Näiden ovien takana on ratkottu suomalaisten tulevaisuutta – mikä niistä on suosikkisi?

1. Valtakunnansovittelijan ovi

Valtakunnansovittelijan toimistolta kerrotaan, että toimittajien töllistelemä ulko-ovi on kokopuinen kaksoisovi. Saranat liikkuvat hyvin, ja niitä rasvataan. Ovi myös eristää hyvin äänen.

– Veikkaan, että ovi on materiaalilta mäntyä ja ovi on alkuperäinen, mutta sitä en osaa sanoa miltä vuodelta se on, kertoo johdon sihteeri Tuija Ahonen.