Eeva Lehtimäki paketoi vuoden 2018: Kun Angela lähti, Trump twiittasi jälleen kerran ja onnelliset suomalaiset jonottivat jotakin muuta kuin ämpäreitä

A Angela Merkel Viime vuosien EU:n kiistaton johtohahmo Angela Merkel väistyi 18 vuoden jälkeen CDU:n johdosta Hampurin puoluekokouksessa joulukuussa.



B Brexit Pehmeä vai kova Brexit? Muu Eurooppa on seurannut hämmentyneenä Britannian pääministerin Theresa Mayn kujanjuoksua. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan noin 60 prosenttia briteistä vastustaa tällä hetkellä eroa Euroopan unionista. Parlamentin äänestys siirtyi joulukuulta tammikuulle.



CCrapland Brittilehdistön roskamaaksi, paskamaaksi nimittämä Lappi, kun lomailemaan tulleet matkailijat kohtasivat marraskuussa lumettoman Lapin. Ei uutinen meille suomalaisille, että marraskuu on kuukausista ankein.



D Danske Bank Tanskan suurimman pankin Danske Bankin pääjohtaja Thomas Borgen erosi valtaisan rahanpesuskandaalin vuoksi syyskuussa. Pankin Viron-yksikön läpi humahti vuonna 2013 miljardien arvosta venäläistä rahaa. Danske aloitti sisäisen selvityksen epäilyistä vasta, kun useat eri mediat olivat kertoneet tapahtumista.



E Eduskunta Kaalin rouskutuksen, sote-draaman, taksiajelujen ja saunassa asumisen lisäksi kotimaisen politiikan keskeisellä näyttämöllä on hoidettu myös asiallisia hommia, mikä usein unohtuu. Kevään tulevat vaalit ovat nostattaneet vaalikuumetta jo hyvissä ajoin syksyn mittaan. Joulupukkikin hämmentyisi kansanedustajien lahjalistojen edessä.



FFacebook Kuluneen vuoden aikana Mark Zuckerbergin Facebook on ajautunut skandaalista toiseen. Analytiikkayhtiö Cambridge Analyticalle vuodettiin yli 87 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot. Loppuvuodesta tutkijat arvioivat, että Facebookin omistama Instagram oli mahdollisesti jopa Facebookia ja Twitteriä iskevämpi ase, kun Venäjä pyrki vaikuttamaan amerikkalaisiin äänestäjiin vuoden 2016 presidentinvaalien aikana.



G Greta Thunberg Ruotsalaisesta 15-vuotiaasta koululaisesta on tullut ilmastonmuutostaistelun tunnetuin kasvo. Thunberg oli Ruotsin vaalien alla kolmen viikon koululakossa ja on jatkanut senkin jälkeen mielenosoitustaan joka perjantai. Thunberg piti Puolan Katowicen ilmastokokouksen kovimman puheenvuoron, mm. YK:n pääsihteerin edessä. ”Pyydän ihmisiä ympäri maailmaa tajuamaan, että poliittiset johtajamme on pettäneet meidät.”



H Helsinki Summit Parin helteisen päivän ajan maailman katseet olivat Helsingissä, kun Donald Trump ja Vladimir Putin tapasivat. Trumpille Helsingin huippukokous ja sitä seurannut tiedotustilaisuus olivat mahalasku. Yhdysvalloissa myös omat tukijat pöyristyivät Trumpin vähättelevistä kommenteista liittyen Venäjän sekaantumiseen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.



IIlmastonmuutos Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tyly raportti lokakuussa nosti ilmastonmuutoksen torjunnan myös Suomessa keskeiseksi poliittiseksi teemaksi. Joulun alla kahdeksan eduskuntapuolueen johtajat pääsivät sopuun yhteisistä tavoitteista, vain perussuomalaiset irtaantuivat neuvotteluista. Puolueiden mukaan vuoteen 2030 mennessä päästöjen pitäisi pudota EU:ssa vähintään 55 prosenttia verrattuna vuoteen 1990.



J Jono Jos vielä viime vuonna jonotettiin ämpäreitä, on tämän vuoden lopun jonossa haluttu päästä Amos Rexin upeaan avajaisnäyttelyyn tai arkkitehtuuriltaan komeaan Oodiin Helsingin ydinkeskustassa. Museo ja kirjasto on noteerattu myös ulkomaisessa mediassa näyttävästi, mikä tietysti aina lämmittää meitä suomalaisia.



K Keltaliivit Ranskan presidentti Emmanuel Macron joutui taipumaan keltaliivien edessä. Alun perin polttoaineveron korotuksesta käynnistyneet mielenosoitusten aallot muuttuivat nopeasti väkivaltaisiksi mellakoiksi erityisesti Pariisissa.



L Lämpö Vuoden viimeinen hellepäivä mitattiin vasta syyskuussa. Käristyskupoli rantautui kielenkäyttöön ja heinäkuu oli Suomessa Ilmatieteen laitoksen mittaushistorian lämpimin.



M MeToo Seksuaalinen ahdistelu ja siihen liittyvä vallankäyttö oli iso puheenaihe ja uutinen tänä vuonna myös Suomessa ja nosti vaietun ilmiön esiin.



N Niinistö Sauli Tammikuussa Sauli Niinistö valittiin odotetusti toiselle kaudelle Suomen tasavallan presidentiksi jo ensimmäisellä kierroksella 1,8 miljoonalla äänellä. Syksyn kolme kirjaa Niinistön vallankäytöstä puhuttivat ja myös kohde itse osallistui keskusteluun aktiivisesti, jopa ärtyneesti.



OOnnellisuus YK:n maaliskuussa julkaistu onnellisuusraportti nosti ykköseksi piskuisen Suomen 156 maan joukosta. Suomessa keskusteltiin lähinnä siitä, että mitä vikaa selvityksessä täytyy olla, koska se ei voi pitää paikkaansa. Antakaa meidän olla rauhassa onnettomia ja synkkiä!



P Perustulokokeilu Oodin ja Amos Rexin ohella ulkomaista mediaa on kiinnostunut Suomen vuoden loppuun jatkuva perustulokokeilu. Neljän pääministeriehdokkaan tentti joulukuussa myös osoitti, että aiheesta saa jo neljään poliitikkoon todella sekavan ja kiihkeän keskustelun kevään eduskuntavaaleissa.



Q Qatar Kesällä Ranska voitti jalkapallon MM-kultaa. Vuoden mittaan arvostelu ja boikottivaatimukset seuraavaa kisaisäntää Qataria kohtaan ovat kasvaneet. Syynä ovat olleet mm. kisaisännyyden hakuun liittyvät korruptioskandaalit ja stadioneja rakentavien siirtolaistyöntekijöiden kammottavat työolot.



R Rinne Antti Hallituksen taistelu ay-liikkeen kanssa erityisesti irtisanomislaista nostatti SDP:n kannatusta ja Rinteen pääministeripörssin kärkeen. Rinne on saanut itsevarmuutta ja kiertää maakuntaa kuin jo tuleva pääministeri. Mutta kestääkö kantti kevään vaalitenteissä ja onko kuntohuippuajoitettu liian aikaiseksi?



S Sipilä Juha Pääministeri taistelee kynsin ja hampain laskevia kannatuskäyriä vastaan. Niinpä imagonaftaliinista on kaivettu viime vaalien nikkaroiva ja leppoisa insinöörimies. Hallituksen kovat toimet näyttävät iskevän Keskustaan, ei Kokoomukseen ja pääministeripuolue on matkalla keväällä vaalitappioon.



T Talous, työllisyysaste, tuloerot Taloudesta on puhuttu koko vuosi. Kuinka samoista tilastoista saadaan niin päinvastainen tulos? Opposition mukaan työllisyysaste ei ole hallituksen ansiota ja tuloerotkin ovat revenneet tällä hallituskaudella. Sipilä ja Petteri Orpo tuulettivat eduskunnassa juuri loman alla tavoiteltua 72 prosentin työllisyysastetta.



UUnkari Unkarin pääministerin Viktor Orbánin mukaan liberaalin demokratian aika on ohi. Kolmas pääministerikausi on näkynyt entistä tiukempana kuritusotteena muun muassa oikeuslaitoksesta, mediasta ja kansalaisjärjestöistä. Ennen joulua tuhannet mielenosoittajat lähtivät Budapestissa kaduille vastustamaan Orbánin työreformia eli ”orjalakia”, joka sallisi 400 tunnin ylityöt vuodessa.



VVihreät Johtajuuskriisiin ajautunut Vihreät päätyi Aallon eroilmoituksen jälkeen kierrättämään entisen puolueen puheenjohtajan ja kaksinkertaisen presidenttiehdokkaan Pekka Haavistonpätkäpuheenjohtajaksi kevään eduskuntavaaleihin. Puolueen sisäinen tilanne on rauhoittunut ja kannatus on hilautunut ylöspäin.



WWashington Ei päivää ilman kummallista twiittiä Washingtonista. Donald Trumpin lähipiirissä on ollut tänäkin vuonna tuulista, viimeksi paikaltaan erosi puolustusministeri James Mattis. Erikoistutkija Robert Muellerin tutkinta Trumpin presidentinvaalikampanjan yhteyksistä Venäjään valmistunee lähiaikoina.



X Tuntematon muuttuja. Työelämän murros, teknologian kehitys ja tekoäly ovat olleet isoja puheenaiheita maailmanlaajuisesti tänä vuonna. Miten ennustukset ja vielä tuntemattomat muuttajat vaikuttavat tulevaisuuteemme?



YYllätti Moni asia yllätti meidät taas tänä vuonna. Urheilussa, talvessa, taloudessa tai julkkiseroissa.



Z Zyskowicz Ben Iso joukko konkariedustajia on jättämässä eduskunnan. Yksi on ja pysyy. Saliterrieri Zyskowicz on edelleen ehdolla. Loppuvuoden perustuloväittely Vihreiden Ville Niinistön kanssa näytti, että raivokasta virtaa riittää edelleen.



ÅÅbo Suomen Turku Åbo on edelleen maan johtavia broilerihautomoita. Turusta politiikan otsikoissa ovat tänäkin vuonna komeilleet Vasemmistoliiton Li Andersson, Keskustan ministeri Annika Saarikko, Kokoomuksen Petteri Orpo ja Vihreiden Ville Niinistö. Mutta mitä tekevät Hjalliksen Liike Nytin Turun jaokseen liittyneet Sedu Koskinen ja Jethro Rostedt?



Ä Ääriliikkeet Ääriliikkeet ovat voimistuneet eri puolilla Eurooppaa kuluneen vuoden aikana. Myös Helsingissä kaduilla oli itsenäisyyspäivänä hakaristilippuja, kun Pohjoismainen Vastarintaliike marssi Kaisaniemestä kohti Töölöä.