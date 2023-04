"Aamuisin ei koskaan tiedä mistä pääsee kävelemään" – tietyöt raastavat asukkaiden hermoja, mutta mikä niissä kestää?

Korppaanmäentien katutyömaalla on Helsingin kaupungin projektinjohtaja Antti-Juhani Lehtisen mukaan tiukka aikataulu, mutta siinä on onnistuttu kaikesta huolimatta pysymään.

Tietyömaan työt pitävät sisällään esimerkiksi raitiotiekiskot sähkörakenteineen ja pylväineen. Lisäksi urakassa on paljon vaiheita, mitkä eivät näy ohikulkijoille.

Tietöissä on paljon muuttuvia tekijöitä ja suurin osa töistä tehdään maanpinnan alapuolella, jolloin rakentaminen tapahtuu alhaalta ylöspäin.

– Esimerkiksi tässä Ruskeasuon työmaan kohdalla on ollut pilaantuneita maita. On myös jouduttu tekemään paljon louhintatöitä ja louhintaa on tehty räjäyttämällä.