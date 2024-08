Jatkuvat valokuitutyöt herättävät raivoa – auki revityistä kaduista valitetaan lähes päivittäin

Valokuituverkkoja rakennetaan nyt kovaa vauhtia. Ne poikivat nopeampia verkkoyhteyksiä, mutta työmaista tulevien valitusten määrä on kasvussa.

Tällä hetkellä samalla alueilla voi olla useita samanaikaisia tai peräkkäisiä kaivuita. Yksi syy on, ettei yhtiöiden määrää ole mitenkään rajoitettu. Tämän on huomannut myös Laajasalossa kaivava suomalaisyhtiö.

Kauniston mukaan myös alan yhtiöiden kannalta on hyvä asia, että työmaita valvotaan.

Kaivuita ei tehdä turhaan

– Siitä hetkestä kun rakentaminen alkaa, on meidän etu, että se tapahtuu niin nopeasti kuin mahdollista. Jokainen hetki, kun tietä ei ole asfaltoitu, tulee meille kalliiksi, Kemppainen toteaa.

– Mutta moni heistäkin on päätynyt puhelun lopuksi palvelun tilaamaan, kun on käyty läpi, mistä on todella kysymys.