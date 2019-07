Aamuinen puhelu on viimeinen elonmerkki norjalaismiljardöörin kadonneesta vaimosta – poliisilla on ollut naisen puhelin hallussa katoamisesta lähtien

Norjan poliisi löysi miljardöörivaimo Anne-Elisabeth Hagenin puhelimen heti, kun tämä katosi 31. lokakuuta viime vuonna. Mutta vasta seitsemän kuukautta myöhemmin he kertoivat, että puhelin on ollut heillä koko ajan.

Ensimmäisen viikon katoamisen jälkeen, poliisi piti puhelinta auki kontrolloidakseen siinä tapahtuvaa liikennettä. Poliisi on ollut yhteydessä henkilöihin, jotka ovat soittaneet puhelimeen.

– Matkapuhelinta pidetään mahdollisena todisteena. Tämä koskee itse puhelinta, mutta myös sen sisältöä. Puhelimeen on liitetty erilaisia tutkimuksia, mutta emme halua kertoa tarkempia tietoja siitä, millaisia tutkimuksia on tehty ja mitä tuloksia on saatu, Broske sanoo.