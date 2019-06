Poliisi aikoo penkoa norjalaismiljardöörin talon läpikotaisin – virkavalta uskoo, että kadonnut vaimo on surmattu: "Kaikki jäljet johtavat Hagenien taloon"

Talon tapahtumia ei tiedetä vielä. Poliisi kertoi torstaina pitämässään lehdistötilaisuudessa, että he eivät enää usko kidnappaukseen. Poliisi uskoo nyt, että Hagen on murhattu.

Poliisi ei kuitenkaan kommentoi asiaa enempää. He eivät kerro esimerkiksi sitä, epäilläänkö Hagenin kuolleen talossa, vai jossain muualla.

Talo on nyt kuitenkin tutkinnan keskipiste.

Talo tutkitaan millimetrin tarkkuudella



Hagenin katoamisesta on kulunut kahdeksan kuukautta. Talo, jossa Hagen oli katoamishetkellään, on tukinnan keskipiste. Brøskenin mukaan tärkeintä on nyt selvittää, mitä talossa tapahtui.