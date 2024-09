Aake Kalliala joutui koiransa kanssa pahaan kiipeliin – "Se oli ulkomaan ihme, joka toteutui Mikkelissä"

Peruuttaminen ei onnistunut

– Pitkä oli se aika, jonka odotin. Koirakin ihmetteli, mikä tämä juttu nyt on, että lähdettiinkö vesille.

Autosta kuului sirinää

– Hybridiautot eivät tykkää vedestä. Mietin, milloin lyö joku salama ja tukka on sekaisin loppuelämän.

Vedestä naarattu auto on tällä hetkellä huonossa kunnossa, eikä sillä voi lainkaan ajaa. Kalliala on käynyt tapahtuneen läpi vakuutusyhtiön kanssa, mutta korvausasia on vielä epäselvä.