Spedeä, Pirkka-Pekka Peteliusta ja Aake Kallialaa yhdistää tämä siivouskomero – jokaisella oli sille oma, yllättävä käyttötarkoituksensa

Sen uumenissa on käytävä, jota pöllölaaksolaiset ovat sahanneet vuosikausia. Käytävän varrella on harmaa, muita hieman pienempi ovi, joka on saattanut monelta jäädä huomiotta. Tuolla ovella sekä sen takaa löytyvällä siivouskomerolla on kuitenkin oma merkityksensä suomaisessa kulttuurihistoriassa: se on tunnettu muun muassa Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Aake Kallialan Pulttibois-ohjelman Rampe ja Naukkis -sketseistä.