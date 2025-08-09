97-vuotias teräsnainen jaksaa painaa – Senni Sopanen juoksi Suomen ennätyksen

Senni Sopasen askel kulkee komeasti pian 98-vuotiaana. Teräsnainen paineli uuden ikäluokkansa Suomen ennätyksen 100 metrillä.
Suomen Aikuisurheiluliiton järjestämissä masters-yleisurheilun SM-kilpailuissa nähdään tänä viikonloppuna Lahdessa kunniakkaita suorituksia.
Niitä on tarjoillut osaltaan Senni Sopanen, joka on täyttämässä ensi kuussa 98 vuotta. 97-vuotias veteraani voitti perjantaina 95-vuotiaiden 100 metriä ajalla 55,38. Kyseessä on ikäluokan uusi Suomen ennätys.
Varttuneemmalla iälläkin kilpaileva Sopanen tarjoilee oivaa esimerkkiä, ettei homma ikää katso – asenteesta on paljon kiinni.
Nopeimmillaan nainen on tilastoidusti juossut 100 metriä Tilastopajan mukaan aikaan 27,18 vuonna 2010.
Pituudessa Sopanen ponkaisi tuoreeltaan Lahdessa 87 senttimetriä. Teräsnaisen SM-kilpailuohjelma sisältää myös kuulantyönnön ja kolmiloikan.