97-vuotias teräsnainen jaksaa painaa – Senni Sopanen juoksi Suomen ennätyksen

Senni Sopasen askel kulkee komeasti pian 98-vuotiaana. Teräsnainen paineli uuden ikäluokkansa Suomen ennätyksen 100 metrillä.

Suomen Aikuisurheiluliiton järjestämissä masters-yleisurheilun SM-kilpailuissa nähdään tänä viikonloppuna Lahdessa kunniakkaita suorituksia.

Niitä on tarjoillut osaltaan Senni Sopanen, joka on täyttämässä ensi kuussa 98 vuotta. 97-vuotias veteraani voitti perjantaina 95-vuotiaiden 100 metriä ajalla 55,38. Kyseessä on ikäluokan uusi Suomen ennätys.

Varttuneemmalla iälläkin kilpaileva Sopanen tarjoilee oivaa esimerkkiä, ettei homma ikää katso – asenteesta on paljon kiinni. 

Nopeimmillaan nainen on tilastoidusti juossut 100 metriä Tilastopajan mukaan aikaan 27,18 vuonna 2010.

Pituudessa Sopanen ponkaisi tuoreeltaan Lahdessa 87 senttimetriä. Teräsnaisen SM-kilpailuohjelma sisältää myös kuulantyönnön ja kolmiloikan.

