SM-liigaseura Sport kertoi raiskaustuomitun sopimuksesta – löi kommentointikanavat kiinni

Vaasan Sport tiedotti lauantaina, SM-liigan välieräotteluiden ja illan karsintapelin yhteydessä siitä, miten se on tehnyt kahden vuoden mittaisen sopimuksen raiskaustuomitun Topi Rönnin kanssa. Ilmoituksen jälkeen Sport teki rajun tempun.

Rönni, 20, sai viime maaliskuussa raiskaustuomion Helsingin käräjäoikeudelta. Rönni todettiin syylliseksi nuorena henkilönä tehtyyn raiskaukseen. Hän sai vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen.

Tuomioon johtanut teko tapahtui kesällä 2021 Helsingissä koulun päättäjäisjuhlissa. Rönni oli tekohetkellä 17-vuotias.

Sport perusteli sopimusratkaisuaan seuran tiedotteessa.

”Tasa-arvo on yksi Vaasan Sportin tärkeimmistä arvoista, eikä seura hyväksy millään tavalla seksuaalista väkivaltaa. Sport on käynyt pelaajan, hänen perheensä, agenttinsa sekä pelaajan uralla vaikuttaneiden tahojen kanssa erittäin kattavat keskustelut ja haastattelut, joiden pohjalta seura on tehnyt arvion kokonaiskuvasta. Olemme vakuuttuneita siitä, että Rönni on kehittynyt niin pelaajana kuin ihmisenä ja valmis siirtymään eteenpäin urallaan", vaasalaisseura viestitti.

Kun uutinen Sportin ja Rönnin tekemästä sopimuksesta lähti leviämään tietoisuuteen, Sport teki rajun ratkaisun sosiaalisen median kanavissaan. Se otti kommentointimahdollisuuden pois sekä Facebook- että Instagram-päivityksistään.

Rönni otti itse kantaa tapahtuneeseen Sportin tiedotteessa.

– Olen kantanut vastuun ja kärsinyt tekoni seuraukset teinivuosinani tapahtuneesta virheestäni. Olen edelleen pahoillani kaikille asianosaisille, joita tapahtuma on koskettanut. Nyt on kuitenkin tullut aika avata uusi sivu elämässäni jääkiekkoilijana. Tänään olen hyvin kiitollinen Vaasan Sportille toisesta tilaisuudesta ja mahdollisuudesta jatkaa jääkiekkoilijan uraani ja unelmieni tavoittelua. Tulevilla kausilla haluan auttaa Vaasan Sportia menestymään. Sen tulen tekemään suurella Kotkasydämellä niin hyvin kuin osaan, Rönni kommentoi.