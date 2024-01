90 päivää morsiamena -sulhasen äiti tuli viimeinkin toisiin aatoksiin – teki järisyttävän myönnytyksen miniäänsä kohtaan

90 päivää morsiamena -ohjelmassa on saatu jo usean tuotantokauden ja vuoden ajan seurata yhdysvaltalaisen Jenny Slattenin ja intialaisen Summit Singhin töyssyistä rakkaustarinaa, josta haasteita ei ole puuttunut.

Yksi pariskunnan suurimmista ongelmista heidän suhteensa aikana on ollut se, että Singhin vanhoillisten intialaisvanhempien Anil ja Sadhna Singhin on ollut lähes mahdotonta hyväksyä kaksikon suhdetta siksi, että Slatten on amerikkalainen sekä 30 vuotta Singhia vanhempi. Vuosien varrella Singhin äiti jopa uhkasi tappaa itsensä, mikäli tämä menisi naimisiin Slattenin kanssa.