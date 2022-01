90 päivää morsiamena -sarjan pierujaan kaupannut tähti yllättää – liiketoimet toivat naisen elämään lemmen: "Pierupurkit löysivät minulle rakkauden"

– Periaatteessa hän tiesi koko tarinan, hän oli seurannut uutisia netistä. Hän tiesi oikein hyvin, että olen "pierutyttö" ja me oikeastaan puhumme pierupurkeista koko ajan.

View this post on Instagram

Matton mukaan hänen uusi mielitiettynsä on erityisen kiinnostunut kryptovaluutoista, mikä on erityisen mieluisaa Mattolle, joka myy tällä hetkellä pierupurkkeja NFT-muodossa. Mies on Matton mukaan jopa ostanut yhden NFT-pierupurkin häneltä.