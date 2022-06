71-vuotias Enska Kilpinen on hypännyt laskuvarjolla yli 7 400 kertaa – "Epämieluisaa hyppääminen ei ole koskaan"

Perjantaina 13. kesäkuuta 1969 ensimmäinen laskuvarjohyppy varusmiespalveluksessa jännitti, mutta jokin on saanut hänet hyppäämään yli 7 400 kertaa sen jälkeenkin. Tämän kevään ensimmäinen hyppy taivaalta on huhtikuulta. Lunta oli hypyn aikaan vielä 40 senttimetriä ja ilmakaan ei ollut kovin lämmin.

"Kuin nenäliina pään päällä"

Kilpinen on kotoisin Orimattilasta, mutta hän asuu nyt Utissa. Hän on toiminut kolmekymmentä vuotta Utin jääkärirykmentin laskuvarjojääkäreiden kouluttajana.

– Oma varjoni on kooltaan 282 neliöjalkaa. Nykypäivänä jotkut rohkenevat jo hypätä kuvulla, jonka koko on enää 80 neliöjalkaa. Se on kuin nenäliina tuolla pään päällä. Siinä on valtavat nopeudet, millä se kupu etenee, hän ihmettelee.