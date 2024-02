620 euron maksua eläinten auttamisesta kohtuullistetaan "murto-osaan" – hoitoloiden toiminnan jatko oli uhattuna

Maksun taustalla on 1. tammikuuta voimaan tullut eläinten hyvinvointilaki. Sen myötä muu kuin ensiapuluontoinen hoito muuttui ilmoituksenvaraiseksi.

Luonnonvaraisten eläinten hoitoloiden tulee vastaisuudessa ilmoittaa toiminnastaan aluehallintovirastolle. Ilmoituksen käsittelystä on säädetty 620 euron maksu.

Valtioneuvoston asetuksessa säädetty maksu on kertaluonteinen.

SEY: Hoitoverkosto uhkasi romuttua

Muun muassa SEY Suomen eläinsuojelu on kannattanut ilmoituksenvaraisuutta, koska se tuo hoitolat ja niiden hoitamat eläinlajit valvonnan piiriin. Eläinsuojelutoimijoille tuli SEYn mukaan kuitenkin yllätyksenä ilmoitusmaksun suuruus. Maksu on huomattavasti isompi kuin muut lain myötä voimaan tulleet ilmoitusmaksut. Esimerkiksi laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta ilmoittavilta peritään 85 euron korvaus. – Vapaaehtoistoimijat hoitavat valtiolle kuuluvia eläimiä omalla kustannuksellaan ja omalla ajallaan. Nyt hoitoverkosto uhkaa romuttua hoitajille langetetun maksun seurauksena, SEY totesi tiedotteessaan viikonloppuna.

Huoli on kuultu

Nyt eläinten kanssa työskentelevien ihmisten huoli on kuultu ja valtioneuvosto alentaa maksua.

Ilmoituksen käsittelyn edellyttämää viranomaistyön määrää ja kustannuksia on arvioitu uudelleen, kertoo lainsäädäntöneuvos Elina Isoksela MTV Uutisille. Muutos viedään Isokselan mukaan valtioneuvostoon mahdollisesti jo ensi viikolla. – Maksun oli tarkoitus kattaa aluehallintoviranomaisten ilmoitusten vastaanottamisesta koituvat kustannukset. Työhön ei kuitenkaan ole mennyt niin paljon aikaa kuin oli ennakkoon arvioitu, Isoksela taustoittaa sitä, miten maksua pystyttiin pienentämään. – Maksu tulee olemaan murto-osan nyt voimassa olevasta. Ilmoittajien yhdenvertaisuuden vuoksi sitä sovelletaan kaikkiin jo tehtyihin ja käsiteltyihin ilmoituksiin.

Uhkana oli, että ilmoituksia ei tule ollenkaan

Työmäärää seurataan

Suomessa ei ole tällä hetkellä tarkkaa ja virallista tietoa siitä, miten paljon luonnonvaraisia eläimiä hoitavia hoitoloita maassa on.



– Ilmoituksia ei odoteta tuhatmäärin, vaan toiminta on pientä. Aluehallintovirastojen ja valtion talouden kannalta sillä ei ole suurta merkitystä, Isoksela sanoo.



– Toisaalta sekin on tunnustettava, että kun eläimiä hoivataan hoitoloissa ja pystytään vapauttamaan takaisin luontoon, sillä paitsi tietysti edistetään lajisuojelua ja luonnon monimuotoisuutta, se säästää viranomaiskustannuksia, koska poliisi ja pelastuslaitos eivät joudu loukkaantuneita eläimiä lopettamaan.