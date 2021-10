5–11-vuotiaat saavat Suomessa aivan oman koronarokotteen, tällainen se on – miljoona käyttämätöntä rokotetta ei heille sovi

THL:n Mia Kontiolla on tähän lyhyt vastaus: Ei voida.

– Ensimmäinen, jolta sopiva valmiste tulee 5–11-vuotiaille, on Biontech-Pfizerin Comirnaty, ja se on erilainen kuin aikuisille tuleva. Annostus on pienempi. noin kolmasosa aikuisten mallista. Ja siihen tulee oma rokotepullo, kun tämä tulee käyttöön, Mia Kontio vastasi.