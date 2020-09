4000 suomalaisnuorta on jatkuvasti luvatta pois koulusta –"lintsareita on ollut aina, mutta nyt joukko ja poissaolojen syyt kasvavat"

Yläkouluikäisten joukossa on aina ollut lintsareita, siis koululaisia, joita ei koulu kiinnosta tai mielenkiinnon kohteet ovat muualla kuin koulussa. Tässä ei ole mitään uutta. Sen sijaan uutta on se, että joukko kasvaa ja poissaoloihin on tullut uusia syitä, selviää Opetushallituksen rahoittamasta, Jyväskylän yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.