Korona-aika lisännyt nuorten pahoinvointia ja oppimisongelmia – lukiolaisten liitto vaatii lisää tukiopetusta

Koronapoikkeusaika on lisännyt oppilaiden pahoinvointia ja oppimisen ongelmia, selviää MTV Uutisten ja Suomen rehtoreiden kyselystä .

– Peruskoulusta tuttu konsepti, mutta lukioita ei ole velvoitettu tarjoamaan tukiopetusta opiskelijoille, vaikka he sitä kaipaisivatkin.

Opiskelijat ovat joutuneet noidankehään

Etäopetuksen aikana sosiaalisten kontaktien puute on vaikuttanut jaksamiseen, mikä haittaa oppimista, mikä lisää uupumista entisestään. Uljaan mukaan nyt alkanut syyslukukausi on kriittinen.

– Jaksaminen on hankalaa, kun on oltu etäopetuksessa ja ei ole ollut sosiaalisia kontakteja. Kun jaksaminen on hankalaa, ei jakseta opiskella, jolloin syntyy oppimisvajetta, Uljas kertoo.