4-vuotias rikkoi 3 500 vuotta vanhan ruukun museossa – näin reagoi isä

– Ensireaktioni oli kieltäminen, pojan isä Alex kommentoi brittilehti The Guardianille .

Utelias poika halusi kurkistaa purkin sisään

Koska museolla on perinteisesti ollut tapana tehdä esineistään mahdollisimman helposti lähestyttäviä ja välttää lasivitriinejä ja esteitä, nelivuotias pystyi tarttumaan purkkiin.

"Reagoimme asiaan sen mukaisesti"

Kun Alex ja hänen vaimonsa olivat rauhoittaneet lapsen, perhe lähestyi The Guardianin mukaan vartijaa myöntääkseen tapahtuneen.

He eivät kuitenkaan osanneet odottaa sitä, mitä seuraavaksi tapahtui.

– Sen sijaan, että museon henkilökunta olisi määrännyt sakkoja tai rangaistuksia, he kutsuivat meidät käymään uudelleen, Alex sanoi.

– On tapauksia, joissa näyttelyesineitä vahingoitetaan tahallisesti, ja tällaisiin tapauksiin suhtaudutaan erittäin vakavasti. Tällä kertaa tilanne ei kuitenkaan ollut tällainen. Ruukku vahingoittui vahingossa museossa vierailleen nuoren lapsen toiminnan takia, ja reagoimme asiaan sen mukaisesti.

Ruukku korjataan

Museo on jo alkanut työskennellä konservoinnin asiantuntijan kanssa korjatakseen ruukun.

Helposti lähestyttävä museo

The Reuben and Edith Hecht Museum sijaitsee Haifan yliopiston alueella. Sinne on vapaa pääsy.