Pompeijin raunioista löytyneet vuosituhansia vanhat rivot kuvat nostavat esille samoja ongelmia kuin #metoo -kampanja: "Silloin ei ollut outoa näyttää maskuliinista fallosta"

Kuka vietteli kenet?



Löydetty muraali on hämmästyttävä kahdesta syystä: se on erittäin hyvin säilynyt, ja Leda on kuvattu poikkeuksellisella tavalla.

Renesanssiajan tulkinta Ledasta ja joutsenesta. Kuva: All Over Press

Useista tulkinnoista osa on samaa mieltä siitä, kuka vietteli kenet. Kiistanaiheena on, onko maalauksessa kyse miehen voiman ja seksuaalisuuden korostamisesta, vai naisen heikkoudesta torjua miehen viettely-yritys, vaikka mies olikin naamioitunut joutseneksi.

Erilainen aika ja yhteiskunta



– Fresko lähettää aistillisen viestin. Viesti on "katson sinua ja sinä katsot minua samalla kun teen jotain hyvin erikoista". Se on epäsiveellistä. Hänen jalkansa on alaston ja hänellä on kauniit sandaalit. Maalauksesta välittyy kauneus ja seksuaalisuus.