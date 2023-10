30 vuotta täyttänyt tubettaja Roni Bäck selvitti oitis, näyttääkö ikäiseltään: "Nappasin satunnaisen pullon"

Bäck on tehnyt Youtube-videoita jo 12 vuotta, eli käytännössä koko aikuisikänsä ajan. Kaikki hänen kollegansa ja työntekijänsä ovat häntä nuorempia 20–25-vuotiaita.

– Kyllähän siinä on vanha olo aina silloin tällöin. Kieltämättä haluaisin pitää lapsekkuudesta ja nuorekkuudesta kiinni. Kun on kavereiden lapsia kylässä, niin olen se tyyppi, joka on siellä leikkimässä ja innoissaan heidän kanssaan. Yritän vältellä sitä, että tulisin liian jäykkikseksi, kun se helposti tapahtuu.