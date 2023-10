Roni Bäck hehkuttaa tuoretta vaimoaan – paria yhdistää erikoinen asia

Tubettaja-tähti Roni Bäck pääsee vastamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelmassa. Kesällä sulkapalloilija Airi Bäckin kanssa avioitunut tähti kehuu vuolaasti vaimoaan. Pari sai esikoisensa alkuvuodesta 2023.

– Hän on maailman ihanin vaimo ja paras äiti. Jokaikinen päivä kiitän jotain tuolla universumissa, että olen löytänyt tuollaisen ihmisen.

Pariskunnalla on myös yhteisiä harrastuksia.

– Minua on lykästänyt aika isosti, koska hän tykkää myös tehdä sudokuita.



Bäck on itse kova sudokuiden tekijä, eikä pane pahakseen, että tuoreella vaimolla on samat kiinnostuksen kohteet.