99-vuotias teräsmummo paljastaa pitkän iän salaisuuden: "Siten olen itse päässyt näin pitkälle."

Oikea asenne on pitkän iän salaisuus

– Täytän 100 vuotta elokuussa. Minulla on ystäviä, jotka ovat 15–20 vuotta minua nuorempia ja heidän asenteensa tulevat aiheuttamaan sen, että he eivät selviä näin vanhoiksi.

Mitä tulee lasten puolelta tapahtuvaan yhteydenpitoon, Mildred toteaa seuraavaa: Jos kuulet lapsistasi vain kerran viikossa, se on ihan ok. Jos he soittavat sinulle kerran viikossa, tee samoin heille ja ole kiitollinen siitä, että he nauttivat elämästä.