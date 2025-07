Roni ja Airi Bäck juhlivat toista hääpäiväänsä – tunteikkaat kuvat julki

Roni ja Airi Bäck avioituivat kaksi vuotta sitten.

Tubettaja ja somevaikuttaja Roni Bäck juhlisti vaimonsa Airi Bäckin kanssa toista hääpäiväänsä.

Roni julkaisi hääpäivästään kaksi kuvaa ja kertoo, mitä kaikkea kahteen vuoteen mahtuu.

– Muutto ja toinen lapsi näin alkuunsa. Elämä on aika hullua tällä hetkellä. Koko perhe on pystyssä 06:00 ja koko päivä koitetaan olla hyvät vanhemmat lapsillemme. Hullua on myös se, kuinka toista voi olla ikävä vaikka ollaan saman katon alla koko päivä.



– Onneks tiedetään molemmat että tää joskus tasottuu ja haikeudella muistellaan kuinka kivaa oli tehdä pottatanssi kun esikoinen vääns tortut pottaan. Mut joo, nyt Insta kii ja vaihtaa vauvan vaippaa!

Myös Airi muisteli hääpäiväänsä sosiaalisessa mediassa.

– Kaksi vuotta sitten tänä päivänä satoi koko päivän kaatamalla. Mutta niinhän sitä sanotaan, että pisarat tuo onnea! Ja vaikka kaikki ei ole aina täydellistä ja ihanaa, niin on meillä ollut kyllä super paljon onnea. Rakastan sua Roni Bäck, Airi kirjoittaa.

Pariskunta sai toisen lapsensa tämän vuoden huhtikuussa ja parin esikoinen syntyi tammikuussa vuonna 2023.

Pariskunnan pienokainen joutui yllättäen leikkaukseen kesäkuun alussa. Airi kertoi Instagram-tilillään tuolloin viettäneensä pienokaisen kanssa yön Helsingin Uudessa lastensairaalassa.

– Onneksi kyse ei ole mistään todella vakavasta ja nyt ollaan kotiuduttu ja pikkuinen on kunnossa, Airi kirjoittaa julkaisussaan sydämen kera.