29-vuotias nainen yritti tappaa ex-miehensä kahden kaverinsa kanssa Tampereella: Tekoa edelsi ex-puolisoiden riita yhteisistä lapsista

Ex-mies saapui pahaa-aavistamattomana paikalle

Kolmikko kiisti

Oikeuden mukaan on epäuskottavaa, etteivätkö tekijät olisi sopineet ennalta teosta. Tätä tukee myös Alakotilan ja Tyynelän toisilleen lähettämät viestit. Oikeuden mukaan kyse oli niin sanotusta väijytyksestä.

Motiivina huoltajuusriita?

– Kyllä meidän näkemyksemme on se, että on ollut riitaa lasten huoltajuudesta, ja se on tosiaan tähän tekoon liittynyt, sanoo uhrin asianajaja Markus Talvio.