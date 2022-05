Syyte: 29-vuotias nainen houkutteli ex-miehensä asunnolleen ja värväsi murhajuoneen kaverinsa – uhri pääsi rappukäytävään pakoon

Tuttava piilossa pesäpallomailan kanssa

Väkivalta on syytteen mukaan alkanut lähes välittömästi. Ulko-ovesta tullut tuttavanainen on heti kerrostaloasuntoon sisään astuttuaan käynyt ex-miehen rinnuksiin kiinni ja alkanut töniä tätä. Uhri oli heti yrittänyt lähteä pakoon, jolloin makuuhuoneessa odottanut tuttavamies on tullut olohuoneeseen pesäpallomaila kädessään ja alkanut lyödä ex-miestä voimakkaasti päähän. Tuttavanainen on pitänyt kiinni miehestä estääkseen tämän puolustautumisen lyönneiltä. Lyöntejä oli ollut useita.