Naisten pääsarjan Auroraliigan heittopussin RoKin konttaaminen jatkuu. Viikonloppuna sarjakärki Kiekko-Espoo kävi Rovaniemellä murjomassa kammoluvut tauluun kahdessa ottelussa.
Eilen lauantaina K-Espoo voitti 12–0. Tänään RoKi sai pari maalia tehtyä, mutta luvut jäivät silti rumiksi, kun K-Espoo otti pisteet maalein 11–2.
Viikonlopun maalieroksi muodostui siis 23–2.
Eilen RoKi-vahdit Barbora Dalecka ja Alexandra Väyrynen torjuivat yhteensä 59 kertaa. Tänään torjuntavuoron kokonaan hoitanut Väyrynen huhki peräti 80 koppia.
Sunnuntain ottelussa nähtiin myös ulosajo, kun K-Espoon Kiira Yrjänen ajettiin isoista ovista pihalle päähän kohdistuneen taklauksen vuoksi.
Kiekko-Espoo on pelannut 11 ottelua ja voittanut ne kaikki. Hallitseva mestari jatkaa kärjessä.
RoKilla on nyt kasassa 10 pelattua ottelua ja 0 sarjapistettä. Joukkue on päästänyt 120 maalia, eli 12 maali per ottelu.
Tasaisella tahdilla 32 runkosarjaottelun jälkeen päästettyjä maaleja olisi peräti 384. Viime vuonna RoKi päästi tasan 200 maalia. Vertailuna runkosarjan voittanut K-Espoo päästi 56 osumaa.
RoKin tilanne on herättänyt voimakasta kritiikkiä sarja sisällä pitkin alkukautta. Nippu koostuu suurilta osin alaikäisistä pelaajista, eikä käytössä ole ollut täyttä kokoonpanoa.