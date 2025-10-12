Hallitseva Suomen mestari KalPa vahvistaa hankkineensa ruotsalaispuolustaja August Tornbergin.

33-vuotiaan puolustajan KalPa-sopimuksesta uutisoitiin ruotsalaismediassa jo eilen.

Nyt kuopiolaisseura vahvistaa loppukauden pahvin verkkosivuillaan.

– Tornberg on isokokoinen, hyvin ulottuva ja luisteleva pelaaja. Rightin kätisyys tuo monipuolisuutta ja pelinopeutta. Hän on erittäin rutinoitunut pelaaja eurooppalaisesta huippujoukkueesta, KalPan urheilujohtaja Anssi Laine kommentoi tiedotteessa.

– Laadukkaista puolustajista on pelaajamarkkinoilla kova kysyntä, ja siksi arvostamme todella paljon hänen haluaan tulla juuri KalPaan. Se kertoo paljon siitä, millaisena hän näkee meidän toimintaympäristömme, Laine jatkaa.

Tornberg edusti alkukaudella SHL-seura Färjestadia. Raamikas 194-senttinen ja 97-kiloinen puolustaja on pelannut seurassa kolme edellistä kautta.