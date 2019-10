Yli 300 henkilöä 38 maassa pidätetty maailman suurimman lapsipornosivuston paljastuttua, myös suomalaisia joukossa – rikostutkijat: "Pedofiilit eivät ole niin piilossa kuin luulevat"

Welcome To Video -sivusto toimi rikostutkijoiden mukaan Etelä-Koreassa, ja se sisälsi yli 250 000 videota, jotka sisälsivät rikollista materiaalia. Sivuston käyttäjät olivat ladanneet videoita yli miljoona kertaa. Sivusto on jo poistettu käytöstä.