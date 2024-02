2000-luvun parhaaksi valittu näytelmä nyt Helsingissä – pääosassa kapinoiva Santeri Kinnunen

Jerusalemin ohjaajan, näytelmäkirjailija Pasi Lampelan mukaan lavalla nähdään yhteiskunnan ja yksilön välinen ikiaikainen ristiriita siitä, kuinka ihminen joutuu kamppailemaan vapaamman ihmisyyden ja mielikuvituksellisemman elämän puolesta.



Yhteiskunnallisesta sanomasta huolimatta näytelmä on myös karnevalistisen hauska.



Näytelmän keskiössä on vuosikymmeniä metsässä yhteiskunnan ulkopuolella ja omassa kuningaskunnassaan asunut kiertolainen, joka saa kunnalta häädön luksuskiinteistöjen tieltä.



Päähenkilöä Johnny "Rooster" Byronia näyttelevän Santeri Kinnusen mukaan Johnny kapinoi normeja vastaan.



– Johnny on sellainen, joka on ei ole koskaan asettunut normeihin vaan on aina halunnut elää omanlaistaan elämää. Niitä normeja vastaan hän kapinoi.