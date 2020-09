182 päivää koronatartunnan jälkeen pelkät portaatkin tuottavat tuskaa 27-vuotiaalle Charlielle: "Haluan ravistella ihmisiä, jotka eivät käytä maskia"

Koronatartuntaa on pidetty etenkin pandemian alkuvaiheessa vakavana lähinnä ikäihmisille. Samaan aikaan yhä useampi nuori ihminen on saanut tartunnan. Pienelle osalle tartunnan saaneista nuorista ihmisistä koronan on kuitenkin havaittu aiheuttavan merkittäviä ja pitkäiaikaisia ongelmia.