Oulun heinäkuisesta ruokaravintolapuukotuksesta epäiltyä nuorta miestä epäillään tapon yrityksestä, pahoinpitelystä, vahingonteosta ja kahdesta lievästä petoksesta, kertoo poliisi.
Poliisi on aiemmin kertonut, että epäilty jätti syömänsä ruoan maksamatta ja puukotti ravintolan edustalla työntekijää, joka oli lähtenyt asiakkaan perään.
Tapauksen esitutkinta on valmistunut, ja se on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisin tiedotteen mukaan 18-vuotias epäilty on pääpiirteittäin kertonut tapahtumat poliisille.
Puukotus tapahtui ravintoloiden välisellä käytäväosuudella kauppakeskus Valkean viereisessä kiinteistössä heinäkuun 18. päivänä iltapäivällä. Puukotuksen uhri joutui sairaalaan, mutta pääsi jo saman päivän aikana pois. Epäilty ei tuntenut uhria entuudestaan.
Poliisi tavoitti epäillyn muutamia minuutteja puukotuksen jälkeen. Epäilty oli kiinni otettaessa päihtynyt.
Epäilty on ollut aiemmin vangittuna, mutta päässyt sittemmin vapaaksi. Poliisi kertoo, että hän on tällä hetkellä tehostetussa matkustuskiellossa.
Poliisin mukaan tapaukseen ei liity rasistisia piirteitä, vaikka niistä oli huhuja sosiaalisessa mediassa.