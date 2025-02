18-vuotaalta rallisensaatiolta yksinkertainen selitys jättipaukkuun: ”Ei se näköjään muuta tarvitse”

Tuukka Kauppinen räjäytti niin sanotusti pankin lauantai-iltana päättyneessä Tunturirallissa.

Kauppinen ja kartanlukija Sebastian Virtanen järjestivät huikean esityksen ja ajoivat ensimmäiseen rallin SM-sarjan osakilpailuvoittoonsa Rovaniemellä. Kauppiselle kyseessä oli vasta toinen kilpailu SM-sarjan pääluokassa.

Kauppisen suorituksen arvoa nostaa entisestään se, että hän pystyi ajamalla lyömään Esapekka Lapin. MM-sarjasta kotimaisille erikoiskokeille paluun tehnyt Lappi sortui virheeseen lauantaipäivänä, mutta Kauppinen oli jo ennen sitä kokeneen kuljettajan edellä.

Lisäksi Kauppinen oli vielä flunssaisena kisan alussa, mutta se ei juurikaan kellossa näkynyt.

– Kisahan oli hyvä. Perjantaiaamu meinasi olla vähän vaikea, mutta saimme kerättyä itsemme ja löysimme hyvän rytmin, Kauppinen kertasi.

– Hieno kisa ja toivottavasti tämä jatkuu samalla tavalla.

Laukaasta kotoisin oleva Kauppinen, 18, on ajanut melkein koko ikänsä erilaisilla menopeleillä. Nuoresta iästään huolimatta hänelle on kertynyt rallistakin jo rutkasti kokemusta, ja hän on edennyt askel askeleelta kohti kotimaista huippua.

Pelkästään viime vuonna Kauppiselle merkittiin peräti 20 rallistarttia. Hän pokkasi SM3-luokan mestaruuden ja teki myös debyyttinsä MM-tasolla Suomen MM-rallissa.

Täksi vuodeksi hän loikkasi SM1-luokkaan, missä tulokset ovat olleet huikeita Toyotan Rally2-autolla. Avauskisasta Kuopiosta tuli kakkostila, ja nyt tilille napsahti avausvoitto ja muistoksi poronsarvet.

– Olemme aina tehneet omaa hommaamme ja se alkaa näkyä näilläkin autoilla. Tulosta tulee, vaikka ulkoapäin meno ei näytäkään niin kovalta, Kauppinen sanoi.

Tunturirallin jälkeen Kauppiselta löytyi yksinkertainen selitys sille, miten hän on pystynyt ottamaan näin huikean harppauksen kotimaisen sarjan huipulle.

– Se on jännä, että kilometrejä on tosi vähän, mutta auto vain sopii tosi hyvin käteen. Ei se näköjään muuta tarvitse, Kauppinen kehaisi Toyotan Rally2-kilpuria.

Seuraavaksi Kauppinen kilpailee parin viikon päästä Ruotsin MM-rallissa WRC2-luokassa. SM-sarja jatkuu maaliskuun alkupuolella Savonlinnassa.

– Otetaan Ruotsista kaikki kilometrit kotiin ja opiskellaan siellä vähän eri pyörää (Hankook). Se on vähän vaikeampi siinä mielessä. Mutta Savonlinnaan lähdetään tietenkin voittamaan, SM-sarjaa johtava Kauppinen suunnitteli.