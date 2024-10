Lukashenka aikoo jatkaa Valko-Venäjän presidenttinä – uudet vaalit ensi vuoden alussa

Valko-Venäjää on hallinnut itsevaltaisesti presidentti Aljaksandr Lukashenka jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän julistautui voittajaksi edellisissä, vuonna 2020 järjestetyissä presidentinvaaleissa, joita pidettiin laajasti vilpillisenä. Vaalien tosiasiallisena voittajana on pidetty maanpaossa elävää oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajaa .

Lukashenka ilmoitti venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan olevansa ehdolla presidentiksi myös tulevissa vaaleissa. Hän on johtanut maata vuodesta 1994.

Vuoden 2020 vaalit aiheuttivat maassa suuria protesteja, jotka Lukashenkan hallinto tukahdutti kovin ottein. Tuhansia mielenosoittajia pidätettiin ja monet pakenivat maasta.



Valko-Venäjä on Venäjän läheinen liittolainen, joka on taloudellisesti ja poliittisesti riippuvainen Venäjästä. Venäjä on tukenut voimakkaasti Lukashenkan hallintoa.