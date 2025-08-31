Venetsialaiset lähtivät lapasesta Tampereella: Poliisi tyhjensi suositun rannan

Jari Heikkilä

Venetsialaisten juhlinta on työllistänyt Sisä-Suomen poliisia ympäri maakuntaa eilen illalla. Häiriöitä syntyi muun muassa rakettien ampumisesta.

Poliisin tilannekeskusksesta kerrotaan MTV Uutisille, että Tampereella Rosendahlin rantaan oli kerääntynyt runsaasti nuorisoa juhlimaan.

– Se on se perinteinen paikka juhlijoille, tilannekeskuksesta todetaan.

Juhlinta alkoi poliisin mukaan riistäytyä käsistä. Alueella ammuttiin muun muassa raketteja.

Poliisi joutui lopulta tyhjentämään rannan. Kiinniottoja ei kuitenkaan tehty.

– Sää oli vähän mitä oli, niin se vähän rauhoitti juhlintaa, tilannekeskuksesta arvellaan.
 

