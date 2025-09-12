Suomalainen kuljettajalupaus Joni Turpeinen, 16, tekee ensi viikolla rallicross-historiaa.

Turpeisesta tulee kaikkien aikojen nuorin kuljettaja, joka on osallistunut rallicrossin MM-sarjan osakilpailuun. Turpeinen kisaa 20.- 21. syyskuuta rallicrossin MM- ja EM-sarjan päättävässä Turkin osakilpailussa.

Turpeinen korvaa Turkin kisan väliin jättävän Hyundain PGRX -tiimissä ajavan Juha Rytkösen, joka ei osallistu kauden päätöskisaan.

– Tämä tuntuu uskomattomalta, ei sitä edes meinaa itse tajuta, kuinka hieno mahdollisuus tämä on. Mutta ei sinne nöyristelemään lähdetä. Koitetaan mennä niin paljon vaan kuin ranteista riittää, Turpeinen hehkuttaa tiedotteessaan.

Ennen Turpeista nuorin rallicrossin MM-sarjassa ajanut kuljettaja oli Kevin Hansen, joka debytoi MM-sarjassa 18-vuotiaana.

Turpeinen ajaa Turkin kisassa lauantaina Euro RX1 -luokassa EM-sarjassa ja sunnuntaina World RX -luokassa MM-sarjassa.

– Kaikki tulevassa viikonlopussa on uutta. Rata on minulle uusi, kuten autokin. Sen pitäisi olla kaikin tavoin vähän parempi kuin oma Ford Fiesta, Turpeinen sanoo.

Alkukaudella Turpeinen on ajanut RX1-luokassa. Hän ajoi Ruotsissa viidenneksi ja Suomessa yhdeksänneksi.