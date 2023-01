16-vuotias Ferrari-lupaus Tuukka Taponen sai merkittävän tukijan

Wihuri on jo entuudestaan tuttu moottoriurheilupiireissä, sillä yritys tuki voimakkaasti myös Valtteri Bottasta urallaan eteenpäin.

– Wihuri on tukenut merkittävästi monen autourheilijan urapolkua. He olivat vahvasti mukana viemässä esimerkiksi Valtteri Bottasta kartingista pikkuformuloiden kautta F1:siin asti. Näytöt on kovia ja olemme todella onnellisia, että juuri Wihuri oli se joka ensimmäisenä uutena isona yhteistyökumppanina halusi hypätä tässä kohtaa Tuukan taustalle kirjoittamaan seuraavaa suomalaista autourheiluhistoriaa, Taposen Facebook-sivulla tiedotetaan.