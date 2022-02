Kiira Korvelta raju tunteenpurkaus dopingkohusta Ylen haastattelussa: "Tämä nuori ihminen on petetty pahasti"

Valijeva sai luistella kisoissa, vaikka kesken olympialaisten kävi ilmi, että hän on antanut positiivisen dopingnäytteen joulukuussa.

– Kaiken kaikkiaan on taitoluistelulla vakava peiliinkatsomisen paikka. Jos dopingnäyte vahvistuu, on semmoinen olo, että tässä on tämä nuori ihminen petetty pahasti aikuisten ja systeemin osalta, Korpi vuodatti.