14-vuotias lapsi menehtyi jääradalla Kurikassa – poliisi epäilee radan ylläpidosta vastanneita rikoksesta

Autossa olleita ei epäillä rikoksesta

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Harri Teivaanmäki korostaa, ettei rikosepäily liity varsinaisesti turman aikaisiin tai sen jälkeisiin tapahtumiin. Rikosepäilyssä on kyse siitä, miten jäärataa oltiin hoidettu.

– Epäiltynä on neljä aikuista, joiden voidaan katsoa olleen vastuussa radan ylläpidosta ja huollosta.

– Puhutaan ennen turmaa tapahtuneesta toiminnasta. Siitä miten jäärataa on pidetty ja huollettu, ja että olisiko siitä pitänyt huolehtia paremmin. Syyttäjä lopulta päättää, nostetaanko tästä asiasta syytteitä.

– Sellaista ei ole ilmennyt, että kun turma on tapahtunut, että siinä olisi ollut mitään kuolemantuottamukseen liittyvää. Kaikki on tehty mitä on tehtävissä ollut – yritetty pelastaa jäihin vajonneita ja niin edelleen. Siinä ovat olleet mukana myös sivulliset ja muut.