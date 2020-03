14-vuotias kuoli jääradalla Kurikassa: Poliisi paljastaa, että turma-autoa myös ajoi toinen alle 15-vuotias – poliisi pitää järkyttävää turmaa poikkeuksellisena

Tapauksen jälkeen poliisi kertoi ryhtyvänsä tutkimaan tapausta maastoliikennerikkomuksena ja kuolemantuottamuksena. Suurimpana kysymyksenä on, kuka aiheutti 14-vuotiaan kuoleman.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Harri Teivaanmäki kertoo, että tutkinnassa on ehditty jo saada selkeä kuva nuoren kuolemaan johtaneista tapahtumista.

Turma-auton kuljettaja ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa

– Tässä tapauksessa ihmiset eivät ole muistaneet, että jäälläkin ajaessa täytyy olla 15-vuotias. Lainsäädännössä on ajateltu juuri näitä vastuukysymyksiä, kun ikäraja on asetettu.

– Tietysti kilpailutoiminta suljetulla alueella on eri asia. Tässä tilanteessa kyse ei meidän näkemyksemme mukaan kuitenkaan ole suljetusta alueesta.

Poliisi pohtii etenkin jääradan pitäjien vastuuta nuoren kuolemaan liittyen. Lisäksi selvitettävänä on, onko toista autoa jäällä kuljettanutta henkilöä syytä epäillä rikoksesta.

– Siinä autossa kuljettaja on ollut 15-vuotias, Teivaanmäki kertoo.

Poikkeuksellinen tapaus

– Kun tämä menee aikanaan oikeuteen, kyllä tässä on kyse siinä mielessä poikkeuksellisesta ja uraauurtavasta tapauksesta.

Mahdolliseen oikeudenkäyntiin on kuitenkin aikaa, sillä esitutkinta on vielä kesken. Esimerkiksi osa kuulusteluista on hoitamatta – osin koronaviruksen aiheuttamien varotoimenpiteiden takia.