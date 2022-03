Kurikan jäärataturman käsittely alkaa käräjäoikeudessa – onnettomuudessa hukkui 14-vuotias poika

"Jäätilanne tarkistettiin joka päivä"

Syytteessä on kolme ihmistä. Yhtä heistä syytetään kuolemantuottamuksesta ja kahta maastoliikennerikkomuksesta. Kuolemantuottamuksesta voidaan tuomita enintään kaksi vuotta vankeutta, maastoliikennerikkomuksesta sakkoja.

Hirvijärvellä on ajettu jääradalla vuosikymmeniä. Esitutkinnan mukaan jääradassa on ollut kyse yksityishenkilöiden järjestämästä toiminnasta, ja rataa ovat auranneet yksityishenkilöt, joilla on ollut sekä radan ylläpidosta että sillä ajamisesta vuosien kokemus.