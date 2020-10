Tämä kaikki Vaasan rajusta 13-vuotiaiden ulosajosta tiedetään – auto otettu käyttöön yhden nuoren perheeltä: "En muista 20-vuotisen virkaurani varrelta tällaista"

– Olemme käyneet vanhempien kanssa keskusteluja ja sopineet, että nuoria kuullaan todennäköisesti ensi viikon loppupuolella, jos he ovat siinä kunnossa, Appel sanoo.

“Harvinainen tapaus”

Onnettomuuden tiedotuslinja on muutenkin niukka asianosaisten alaikäisyyden vuoksi. Koska he ovat alle 15-vuotiaita, tutkinta ei johda oikeudenkäyntiin tai rangaistuksiin. Appelin mukaan kyseessä on etupäässä lastensuojeluviranomaisten haltuun jäävä asia.