13-vuotias Josh ei ollut mahtua koulubussin kyytiin – keksi omaperäisen tavan matkustaa kouluun

Tottunut veteen

Josh on kuitenkin tottunut veteen elementtinä. Hän harrastaa kilpauintia ja hänellä on partiolaisten merkki vesiturvallisuudesta. Ensimmäisen kajakilla taitetun koulumatkan jälkeen Joshille vapautettiin paikka koulubussissa, mutta poika on muutaman kerran sen jälkeen melonut kouluun, kun se vielä säiden puolesta on ollut mahdollista.