Helsingin kaupungin entinen Meilahden museo avautuu noin 13 vuoden jälkeen yleisölle kuvataiteilija Nanna Suden ja valokuvaaja Pekka Ala-Pietilän yhteisnäyttelyllä. Taiteilijat kehuvat nyt Meilahden taidehallin nimellä tunnettavaa tilaa, sillä vastaavia yhtä laajoja taidehalleja on Helsingin alueella vähän.

Sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2012 suljettu Helsingin kaupungin taidemuseon taidehalli avautuu keskiviikkona uudelleen noin 13 vuoden jälkeen.

Kuvataiteilija Nanna Suden ja valokuvaaja Pekka Ala-Pietilän teoksissa yhdistyvät ajan ja paikan tematiikat. Niitä vain katsotaan Ala-Pietilän mukaan eri näkökulmasta.

– Taide on hyvin henkilö- ja tilannekohtaista. Jos on mahdollista nähdä ja altistua erilaiselle tavalle hahmottaa asioita, se rikastaa kykyä kokea ja nähdä. Siinä myös oppii, että mistä pitää, hän sanoo.

– Pekalla on ehdottomasti aika ja paikka. Minun näyttelyssäni on muutos. Se tarkoittaa sitä, että jokapäiväinen elämämme on täynnä muutoksia. Näyttelyssäni tuulee ja on arkea sekä heittäytymistä, Susi jatkaa.

Ala-Pietilän Dr. Heisenberg, me and the meaning of life -näyttely ammentaa tiedemies Werner Heisenbergin epätarkkuusperiaatteesta. Sen mukaan atomin osaa ei voi tutkia nopeuden ja paikan suhteen tarkasti. Tämä on hänestä hyvä vertauskuva elämään.

– Halusin luoda näyttelyn, jossa toisaalta mennään ajan mukana, toisaalta pysähdytään ja vaihdetaan pysähtymisen ja ajan mukana seuraamisen moodia riittävän usein. Se on ehkä se tapa, jolla pysymme mukana siinä, mikä elämässä on tärkeää.

Ala-Pietilän näyttely koostuu renessanssityylisistä muotokuvista ja Pariisista otetuista mustavalkokuvista.