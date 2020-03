THL: Koronavirustartuntoja 700 ja testattuja yli 10 500 – tehohoidossa 13

Suomessa ei testata tällä hetkellä kaikkia tautiepäilyjä, vaan testaus on keskitetty tiettyihin ryhmiin. Testejä on tehty yli 10 500.

Husissa tartuntojen määrä kasvoi selvästi loppuviikosta

Kaikkiaan Husin alueella on varmistunut 438 tartuntaa.Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi muistutti, että koronatartuntoja on Husin alueella selvästi enemmän kuin muualla maassa.

Ei ruuhkaa, potilasmäärän kasvuun varaudutaan

Hus myös kertoi, että sen henkilökunnalla on todettu uusia koronatartuntoja. Kaikkiaan henkilökunnan tartuntoja on noin 40.

Päivittäin enimmillään kymmenes Husin henkilökunnasta on ollut poissa eri syistä, mikä on normaali tilanne vuodenaikaan nähden.Husilla on ollut silmäsuojien ja visiirien saatavuusongelmia. Sairaanhoitopiiri on testannut niiden puhdistamista.