323 päivän jälkeen nuori vaikuttaa löytyneen. Keskusrikospoliisi ilmoitti tänään 30. syyskuuta, että Lapuanjoen varresta on löytynyt ruumiin jäänteitä.

– Poliisilla on vahvoja viitteitä siitä, että maastosta löytynyt vainaja on marraskuussa 2022 kadonneeksi ilmoitettu Rasmus Takaluoma, KRP kirjoitti tiedotteessaan.

Käsikähmää ravintolassa poliisin kanssa

Ohuet tiedot

Tällöin Takaluoman äiti Marika Tuominiemi sanoi pelkäävänsä, että poikansa on joutunut rikoksen uhriksi.

"Läpimurtoa ei ole voitu talven aikana hakea"

– Tunnen pojan isovanhemmat. Tällainen katoaminen on kamala asia. Toivotaan että tänään jotakin löytyy, eräs etsijä kertoi.

– Se on raskasta, hirveän raskasta. Toki on helpompia päiviä, mutta paljon on hyvin huonoja päiviä, Tuominiemi kertoi.