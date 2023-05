MTV Lapualla: Rasmus Takaluomaa etsitään nyt joesta, maastosta ja tyhjillään olevista rakennuksista – "Kenellekään vanhemmalle en soisi sitä"

Tällä kertaa etsinnöissä on mukana myös venepartioita ja kolme poliisikoiraa, joista osa liikkui tänään jo viidenkymmenen kilometrin päässä Lapuan keskustasta.

– Tosiaan, joen lisäksi tutkitaan vielä tyhjillään olevat rakennukset, joissa esimerkiksi ikkuna on rikki. Lisäksi lennätetään droneja, joiden avulla pyritään tekemään havaintoja maastosta, kertoo Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel.

Rasmus Takaluoman katoamisesta on jo puoli vuotta. Poliisi sai jo alkuvaiheessa lähes 500 vinkkiä kadonneesta, sittemmin vihjeiden tulo on jatkunut.

Rasmus Takaluoman tapaus on erityinen monestakin syystä. Ensinnäkin ennen katoamista Takaluoma ajautui yhteenottoon ravintola Lapuanhovissa vapaalla olevan poliisin kanssa. Tämä asia on tutkinnassa, mutta sen ei uskota liittyvän katoamiseen. Sittemmin poliisi on saanut käsiinsä myös videotallenteen, jonka olemassaolo kiistettiin aluksi.