Palménin mukaan Takaluoman kohtalo on herättänyt ihmisissä runsaasti kysymyksiä ja ihmetystä siihen liittyvien poikkeuksellisten yksityiskohtien vuoksi.

Videolla Palmén kertoo syitä siihen, miksi tapaus on puhuttanut ja miten poliisikin on ihmetellyt, miten yökerhosta poistamisen jälkeen nuorukainen ei enää tallentunut mihinkään valvontakameraan.

Spekulaatiot verityöstä käyneet vilkkaana

Tapauksen poikkeuksellisen julkisuuden ja epätavallisten yksityiskohtien vuoksi Lapualla on myös ollut paljon erilaisia spekulaatioita liittyen Takaluoman kohtaloon. Hänen on muun muassa epäilty joutuneen henkirikoksen uhriksi.

– Paljon siellä on erilaisia huhuja ollut, joista ehkä vahvimpana tämä, että hän olisi noussut jonkun auton kyytiin ja hänet olisi sitten surmattu. Mutta tämä ei nyt vaikuta todennäköisenä, Palmén toteaa.

Virallisesti ei ole vielä vahvistettu, että löydetty ruumis kuuluisi Rasmus Takaluomalle, mutta Palmén katsoo, että todennäköisyys muulle lopputulokselle on erittäin pieni.

– Se, että poliisi on tästä tänään tiedottanut ja käynyt omaisille viemässä tämän viestin, niin kyllähän se on vahva viite siitä, että kyseessä on Rasmus.