10 paljastavaa merkkiä: Ihmissuhdeburnout vaanii parisuhdetta

Vaikka loppuun palaminen liitetään yleensä työelämään, tutkijoiden mukaan se voi levitä myös ihmissuhteisiin. Jos tilanne töissä on kireä, onkin Mark Traversin mukaan todennäköistä, että kireä olo leviää myös kotiin.

Aiheesta on julkaistu tutkimus jo 2011 . Tutkijoiden mukaan burn-outilla tarkoitetaan henkisiä, fyysisiä ja tunnetason uupumisen tuntemuksia, jotka johtavat esimerkiksi saavutuksen tunteen vähenemiseen. Syynä on usein liiallinen sitoutuminen tunnetasolla vaativiin tehtäviin.

Kun ajattelet avioliittoasi tai intiimiä suhdettasi yleensä, miten usein olet tuntenut...

Kysymyksiin voi vastata "ei koskaan", "aina" tai kaikkea näiden väliltä. Jos vastaus useampaan on usein myöntävä, on mahdollista, että kyseessä on parisuhteen burn-out.