1. Venäjä, 2. Kanada, 3. Suomi: Kyseinen jäätävä lista on muutakin kuin jääkiekkokisojen mitalijärjestys

Tämän talven Suomen pakkasennätys meni rikki varhain tänä aamuna, kun Sodankylässä mitattiin -38,7 astetta. Suomi on tämän päivän lukemien mukaan maailman kolmanneksi kylmin maa. Suomea kylmempiä lämpötiloja on mitattu vain Venäjällä ja Kanadassa.

Verhojanskissa on totuttu kylmään

Kylmästä säästään tunnetussa Itä-Siperian Verhojanskissa on mitattu tänään -51 astetta. Tällä reilun 1300 asukkaan pikkukunnalla on maine yhtenä kylmimmistä paikoista Etelämantereen ulkopuolella.

Verhojanskissa on kylmillään mitattu eri tiedoista riippuen noin -67 astetta, joten ennätykseen on vielä kuitenkin matkaa. Verhojanskista reilun 600 kilometrin päässä sijaitsevassa Oimjakonissa sanotaan mitatun kuitenkin vielä kylmempiä lämpötiloja. Vajaan 500 asukkaan kylän keskustaa koristaa muistomerkki, jossa sanotaan pakkasennätyksen olevan -71,2astetta.

Jakutianponi elää Verhojanskin ja Oimjakonin seuduilla Itä-Siperiassa Sahan tasavallassa. Se on sopeutunut viettämään ongelmitta aikaansa ulkona, vaikka lämpötila olisi -50 astetta. Ponille kasvaa muun muassa paksu turkki.

90 asteen ero lämpötiloissa

Eteläisellä pallonpuoliskolla on nyt kesä ja lämpötilat ovat paikoitellen sen mukaisia. Australiassa ollaan viime päivinä kärvistelty helteissä. Lämpötilaero maapallomme kylmimmän ja kuumimman paikan välillä on tänään ollut lähes 90 astetta.

Aivan ennätyslukemissa ei kuitenkaan vielä olla, sillä Australian kaikkien aikojen lämpöennätys on 50,7 astetta.

El Niño lämmittää



Australian kuumuuteen on syynä Mäntykannaksen mukaan mm. El Niño-ilmiö. Ilmiö muuttaa merivirtojen suuntaa, mikä vaikuttaa siten, että Tyynenmeren itälaidalla Etelä-Amerikassa on tavallista lämpimämpää ja länsilaidalla Indonesiassa tavanomaista viileämpää.

Kuumaa on viime aikoina myös luoteisessa Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Marienthalin kaupungissa Namibian sisäosissa on tänään ja eilen päästy +40 asteeseen. Pohjois-Paraguayn mennoniittasiirtokunnassa Colonia Neulandissa on tänään mitattu +41.