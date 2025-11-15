



Mäkisen mummon Prätsykät Prätsykät ovat eräänlaisia lettuja. Tinskun keittiössä Julkaistu 15.11.2025 06:00 MTV LIFESTYLE Ainekset 3 dl piimää tai hapanta kermaa (tai molempia)

2 kananmunaa

4 dl vehnäjauhoja

3 rkl sokeria

1 tl suolaa

1 tl ruokasoodaa

voita tai öljyä paistamiseen Valmistusohje Riko kananmunat piimän tai kerman joukkoon ja sekoita ranne rikki. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää ne nesteeseen. Sekoita taikina tasaiseksi, mutta älä vatkaa tai turvota – prätsykät eivät pidä hienostelusta. Kuumenna paistinpannu miedolle lämmölle ja lisää voita tai öljyä. Nostele taikinasta noin 3 rkl kerrallaan pannulle. Paista kannen alla, kunnes pintaan ilmestyy pieniä reikiä ja pohja on kauniin ruskea (n. 2–3 min/puoli).

"Ensimmäisen kerran törmäsin sanaan prätsykkä Metsäkylän Marttojen hallituksen kokouksessa. En silloin vielä päässyt maistamaan näitä mystisiä prätsyköitä, mutta kiinnostukseni heräsi heti. Se mikä on lähes varmaa niin prätsykät ovat selvästi olleet nopea vierasvara. Ainekset prätsyköihin maaseudulla oli kaapissa aina", kertoo Tinskun keittiön Tiina Varjus. Resepti: Tinskun keittiössä – Helposti herkullista (Readme 2025).

Käännä ja paista toinen puoli.

Tarjoile sokerin, marjojen tai hillon kanssa – Tai mitä nyt sitten kaapissa sattuu olemaan.